T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Suriyeli sahte altın dolandırıcıları yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de iki kişiyi sahte altın satarak 36 bin TL dolandıran Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı

20 Şubat 2018 16:13

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de iki kişiyi sahte altın satarak 36 bin TL dolandıran Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 763 sahte altın ile 1 kilo 800 gram altın tozu görünümlü değersiz toz ele geçirildi. Tokat\'ta oturan M.A. (28) ve H.A.(19), 17 Şubat tarihinde telefonla görüştükleri Suriye uyruklu M.A. (25) ve A.E.\'den (26) altın almak için Kayseri\'ye geldi. M.A. ve H.A., kendilerine numune olarak gösterilen altını kuyumcuya götürüp, bozdurdu. Altının hem gerçek, hem de ucuz olduğunu gören M.A. ve H.A., Suriyelilerden yanlarında diğer altınları da istedi. Suriyeli M.A. ve A.E. yanlarındaki, üzerinde erkek, kadın ve aslan figürleri ile Osmanlı tuğrası bulunan 114 altını 36 Bin TL\'ye sattı. Altınları aldıktan sonra bozdurmak için kuyumcunun yolunu tutan M.A. ve H.A., sahte olduklarını öğrenince polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği M.A. ve A.E.\'nin kaldıkları eve operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ise 763 sahte altın, 1 kilo 800 gram altın tozu görünümlü değersiz toz ile sahte olduğu tespit edilen Davut yıldızı ve yeni kollu şamdan figürü bulunan kitap ile sandık ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİTLSuriyeTokatKayseriAltınınSuriyelilerdenSuriyeliOsmanlıBin TLAltınlarıOlaylaDavutEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24