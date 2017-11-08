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(Görüntülü Haber) Suriyeli öğrenciler, gezi öncesi Yıldız'ı ziyaret etti

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce düzenlene 'Görmediklerimi Görüyorum Hayvanları Seviyorum' projesi kapsamında hayvanat bahçesine gidecek olan 50 suriyeli öğrenci, Emniyet Müdürü Selami Yıldı

08 Kasım 2017 16:11

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nce düzenlene \'Görmediklerimi Görüyorum Hayvanları Seviyorum\' projesi kapsamında hayvanat bahçesine gidecek olan 50 suriyeli öğrenci, Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı ziyaret etti Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Adana\'ya gelen suriyeli ailelerin çocuklarına, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nce düzenlenen, \'Görmediklerimi Görüyorum Hayvanları Seviyorum\' projesi kapsamında gezi düzenlendi. İlk etapta 50 öğrencinin, Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan hayvanat bahçesine götürüleceği projede öğrenciler gezi öncesi Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldız, \"Savaşın mağduru çocuklarımızın acılarını biraz olsun hafifletmek, onları topluma daha iyi adapte etmek için bu tür faaliyetlerimiz devam edecek\" dedi. Öğrenciler, ziyaret sırasında, \'Adana Köprü Başı\' şarkısını söyledi. Ziyaretin ardından öğrenciler hayvanat bahçesine gitti.

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