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(Görüntülü Haber) Suriyeli kuyumcunun kaçırılmasıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı

Nezir GÜNEŞ MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Ömerli ilçesinde Suriye uyruklu kuyumcuyu kaçıran ve aynı gün polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları kahkemece tutuklandı

06 Aralık 2017 14:52

Nezir GÜNEŞ MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Ömerli ilçesinde Suriye uyruklu kuyumcuyu kaçıran ve aynı gün polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları kahkemece tutuklandı. Mardin polisinin kurtarılmasıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Olay, 1 Aralık günü Ömerli ilçesinde meydana geldi. İlçede kuyumculuk yapan Suriye uyruklu bir kişi silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Kaçırılma olayının ardından Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları ile Ömerli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Suriye uyruklu kuyumcuyu kaçırdığı değerlendirilen Salih U., Mehmet K. ve Levent K. adlı 3 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Polislerin yaptığı baskın sonucu 3 şüpheli saklandıkları evde yakalanırken, glock marka 2 silah de ele geçirildi. Gasp şüphelilerinin alınan ifadelerinin ardından Suriyeli kuyumcu, Kabala beldesinde kiralık araç içerisinde elleri ve kolları bağlı bir halde bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli bugün çıkarıldıkları mahkemece, \'silah ile yağma suçundan\' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suriyeli kuyumcunun kurtarılması için düzenlenen operasyon ise saniye saniye kayıt altına alındı.

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