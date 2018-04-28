(Görüntülü Haber) Suriyeli kız çocuklarına yaşam evi

Ferhat DERVİŞOĞLU REYAHNLI(Hatay),(DHA) HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı\'na ait Çocuk Yaşam Merkezi\'nde, Kuveyt Kızılayı\'nın sponsor olduğu yetim kız çocukları için yapılan yaşam evi hizmete girdi. Kuran-ı Kerim okunan ve ilahiler seslendirilen açılışta konuşan İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, Suriyeli yetim çocukların daha sağlıklı ortamlarda yetişebilmeleri için modern yaşam alanları oluşturduklarını söyleyerek, Çocuk Yaşam Merkezi, bu amaçla attığımız önemli bir adımdır. Buradan Suriye\'nin geleceğini inşa edecek bireylerin yetişmesini arzu ediyoruz. Bu tesisimizde bulunan villalardan birinin de yapımını Kuveyt Kızılayı kurumu üstlendi. Kurum yetkililerine ve bağışçılarına teşekkür ediyoruz dedi. Kuveyt Kızılayı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hilal Musaed al-Sayer ise konuşmasında, Suriye\'de yıllardır acı tablolarla karşı karşıya kalındığını ifade ederek, özellikle yüz binlerce çocuğun yakınlarını kaybederek yetim kaldığını söyledi. Merkezde, Kuveyt Kızılayı sponsorluğunda açılan villa tipi evde 7-8 yaşları arasındaki 18 savaş mağduru kız çocuğu barınacak.