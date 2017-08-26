T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Suriyeli kadın, 5 çocuğuyla harabede yaşıyor

(KJ: Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)SURİYE'de, iç karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde gelen Nazi Süleyman, 5 çocuğuyla birlikte kapısız ve penceresiz tek katlı harabe kerpiç evde geçinmeye çalışıyor

26 Ağustos 2017 20:23

(KJ: Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)SURİYE\'de, iç karışıklıktan kaçıp Türkiye\'ye sığınan ve Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde gelen Nazi Süleyman, 5 çocuğuyla birlikte kapısız ve penceresiz tek katlı harabe kerpiç evde geçinmeye çalışıyor. Suriye uyruklu Nazi Süleyman, 5 çocuğuyla birlikte ülkesindeki karışıklık nedeniyle Türkiye\'ye sığındı. Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'ne gelen Nazi Süleyman, eşini 5 ay önce kalp krizinden kaybedince çocuklarıyla birlikte kapıları ve pencereleri bulunmayan harabe haldeki kerpiç evde yaşamaya başladı. Harabe evde zor günler geçiren Nazi, komşularının yardımlarıyla yiyecek bulduklarını anlatarak yetkilerden yardım istedi. Nazi Süleyman, şöyle dedi: \"Komşular ekmek, bebekler için süt ve yiyecek getiriyorlar. Hayırseverler olmasa açlıktan ölürüz. Ancak buzdolabı olmadığı ve hava da sıcak olduğu için yiyecekler çabucak bozuluyorlar. Hava sıcak olduğu için dışarıda uyuyoruz. Bir gün akşam uyuduğum sırada köpeklerin saldırısına uğradım. Neredeyse bacağımı ısıracaktı. Allah bizi korudu.\" Mahalle sakinlerinden Ferhat Çelik ise, komşu olarak ellerinden geldiğince aileye yardımcı olmaya çalıştıklarını ancak kadın ve çocukların güvenlik bir eve yerleştirilip yardımda bulunulması gerektiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KJ HaberKameraSAĞŞANLIURFADHASURİYETürkiyeCeylanpınarNazi SüleymanSuriyeHarabeNaziHayırseverlerAncakHavaBirNeredeyseAllahFerhat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24