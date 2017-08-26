(Görüntülü Haber) Suriyeli kadın, 5 çocuğuyla harabede yaşıyor

(KJ: Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)SURİYE\'de, iç karışıklıktan kaçıp Türkiye\'ye sığınan ve Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde gelen Nazi Süleyman, 5 çocuğuyla birlikte kapısız ve penceresiz tek katlı harabe kerpiç evde geçinmeye çalışıyor. Suriye uyruklu Nazi Süleyman, 5 çocuğuyla birlikte ülkesindeki karışıklık nedeniyle Türkiye\'ye sığındı. Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'ne gelen Nazi Süleyman, eşini 5 ay önce kalp krizinden kaybedince çocuklarıyla birlikte kapıları ve pencereleri bulunmayan harabe haldeki kerpiç evde yaşamaya başladı. Harabe evde zor günler geçiren Nazi, komşularının yardımlarıyla yiyecek bulduklarını anlatarak yetkilerden yardım istedi. Nazi Süleyman, şöyle dedi: \"Komşular ekmek, bebekler için süt ve yiyecek getiriyorlar. Hayırseverler olmasa açlıktan ölürüz. Ancak buzdolabı olmadığı ve hava da sıcak olduğu için yiyecekler çabucak bozuluyorlar. Hava sıcak olduğu için dışarıda uyuyoruz. Bir gün akşam uyuduğum sırada köpeklerin saldırısına uğradım. Neredeyse bacağımı ısıracaktı. Allah bizi korudu.\" Mahalle sakinlerinden Ferhat Çelik ise, komşu olarak ellerinden geldiğince aileye yardımcı olmaya çalıştıklarını ancak kadın ve çocukların güvenlik bir eve yerleştirilip yardımda bulunulması gerektiğini ifade etti.