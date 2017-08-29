T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Suriyeli genç kız, komşusunu öldürüp kaçtı

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yalnız yaşayan, ismi henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu genç kız, tartıştığı komşusu 46 yaşındaki Hayri Çıldır'ı tabancayla öldürdükten sonra kaçtı

29 Ağustos 2017 19:00

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, yalnız yaşayan, ismi henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu genç kız, tartıştığı komşusu 46 yaşındaki Hayri Çıldır\'ı tabancayla öldürdükten sonra kaçtı. Olay, bugün öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi\'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriyeli genç kız ile otobüs şoförlüğü yapan komşusu Hayri Çıldır, karşılaştıkları bahçede bilinmeyen nedenle tartıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen Suriyeli kız, tartışmada öfkelenip Hayri Çıldır\'ı tabancayla vurup kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çıldır\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çıldır\'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Çıldır\'ı öldürüp kaçan kızın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Metin Faruk TAMER Mustafa KANLIGAZİANTEP DHAGAZİANTEPSuriyeHayriOlayMahallesiYalnızSuriyeliKimliğiSilahAdli Tıp KurumuCinayet Büro Amirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24