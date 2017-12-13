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(Görüntülü Haber) Suriyeli dilenci operasyonu

Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da küçük yaşta çocukları dilendiren Suriyeli ailelere yönelik operasyonda, aralarında hamile ve çocukların bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2017 15:52

Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da küçük yaşta çocukları dilendiren Suriyeli ailelere yönelik operasyonda, aralarında hamile ve çocukların bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, tatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile kavşaklarda dilencilik yapıldığı yönünde şikâyetler üzerine harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında hamile ve çocukların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü altında bulunan Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü\'ne getirilen Suriyeliler, parmak izi alınmasının ardından misafir edildikleri illere gönderilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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