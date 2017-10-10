(Görüntülü Haber) Suriyeli çocuklar mutluluğun resmini çizdi

İSTANBUL, (DHA) - SURİYE\'DEKİ savaş sonrası hayatlarını Türkiye\'de devam ettirmeye çalışan savaşın en büyük mağduru çocuklar için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler farklı etkinliklerle onların sıkıntı ve üzüntüsünü bir nebze de olsa gidermek için harekete geçti. Türkiye Beyazay Derneği Suriye Komisyonu ve Arnavutköy Belediyesi, Suriyeli engelli ve engelsiz çocuklarla \'1 Tuval 1 Hayal\' sloganı ile bir araya geldi. Hayallerini tuvallere yansıtmaya çalışan Suriyeli çocuklar, mutluluğun resmini çizdi.

Arnavutköy Belediyesi Yeni Kültür Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye\'de yaşayan engelli ve engelsiz 40 Suriyeli çocuk, onlarca vatandaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva katıldı. Protokol konuşmaları sonrasında başlayan programda ellerine boyaları alan çocuklar büyük bir hevesle mutluluğun resmini çizmeye başladı. Çocukların hayallerini resmederken yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu.

?EVSİZ ÇOCUKLARA ÇADIR ÇİZDİM?

Türkiye?ye 3 sene önce geldiğini belirten 7 yaşındaki Dua Ali, annesini ve babasını savaşta kaybettiğini söyledi. Çizdiği resimle evleri olmayan çocuklara çadır yaptığını söyleyen Dua Ali?nin sözleri duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ali, çizdiği resmi ?Burada palyaço çadırı, ağaç, bulut, kuş, dağ, elma, çimen yaptım. Çocuklar da evleri olmadığı için bu çadırda yaşıyorlar? sözleriyle anlattı.

8 yaşındaki Abdurrahman Abudi, yunus balığını çok sevdiği için tuvale bir balık resmettiğini söyledi. Abudi, yaptığı resmi bittikten sonra Arnavutköy Belediyesi?ne hediye edeceğini de sözlerine ekledi.

KİMYASAL BOMBA SALDIRISINDA YARALANDI

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, Suriye?de atılan kimyasal bombadan dolayı vücudu yanan 3 yaşındaki Suriyeli Zeyn El Hüseyin?i sevdi. Yaşanılan dramın insanlığı olumsuz etkilediğine değinen Baltacı, ?Suriye?deki bu dram hala devam ediyor. Biz de ülkemizde yaşayan ve savaştan etkilenmiş Suriyeli kardeşlerimize ve yavrularımıza kendi hayallerini resmetmeleri için bu programı düzenledik. ?Çocuk? dünyanın her yerinde çocuktur ama maalesef eşit şartlarda değiller. Kendi öz vatanlarından ayrılarak çok zor ve sıkıntılı bir süreci yaşıyorlar. Onların gönlünü hoş etmek, onları mutlu etmek, yaşadıklarını unutturmak maksadıyla bu faaliyeti düzenledik? diye konuştu.

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Ayva, ?Hayalleri hakikat etmek, hayal kurmaktan geçiyor. Bunu gerçeğe dönüştürmemize fırsat tanıdığı için Arnavutköy Belediye Başkanı sayınBaltacı?ya teşekkür ediyorum? ifadelerini kullandı.