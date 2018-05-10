(Görüntülü Haber) Suriyeli anne- kızın katil zanlısı 253 gün sonra yakalandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, geçen yıl evlerinde boğazları kesilerek öldürülen Suriyeli Ayşe Cuma (44) ile evlatlık olan kızı Uvfa Naasan\'ın (19) katil zanlısı Şevket K., 253 gün sonra yakalandı. Suriye uyruklu Şevket K.\'nin evli olduğu, aynı zamanda Uvfa Naasan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Olay, 29 Ağustos 2017\'de merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin\'e yerleşen ve inşaatta çalışan Sabri Cuma (46), iddiaya göre işten çıkıp saat 14.00\'te evine geldiğinde eşi ile evlatlık kızının cesetlerini buldu. Yapılan incelemede anne- kızın vücutlarında 70 bıçak yarası tespit edildi. Polis, başlattığı soruşturmada çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Cuma Ailesi\'nin uzaktan akrabası olan Şevket K. de olayın hemen ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında olan katil zanlısının 4 ay sonra Mersin\'i terk etmesinden şüphelenen ekipler, Şevket K.\'yi takibe aldı. Eşini babasının evine gönderip kendisi de Gaziantep\'e yerleşen katil zanlısı, 3 kez telefon ve iletişim adreslerini değiştirerek izini kaybettirdi. Özel olarak kurulan 6 kişilik özel ekip, katil zanlısının Gaziantep\'te yaşadığı ve çalıştığı yeri bulup takibe aldı. Topladıkları bilginin ardından, dün Şevket K.\'nin çalıştığı tekstil atölyesine baskın yapan ekipler, kaçan katil zanlısının peşine düştü. Yaklaşık 1,5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan Şevket K., Mersin\'e getirildi. İfadesinde, Uvfa Naasan ile aşk yaşadıklarını söyleyen katil zanlısı Şevket K., genç kızın \"Beni de alacaksın yoksa ilişkimizi herkese anlatırım\" demesi üzerine tartıştıklarını, ardından da onu ve annesini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Sorgusu tamamlanan Şevket K., adliyeye sevk edildi.