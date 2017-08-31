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(Görüntülü Haber) Suriyeli 2 kişi gölde boğuldu

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, serinlemek için göle giren Suriye uyruklu, biri çocuk, 2 kişi boğuldu

31 Ağustos 2017 01:42

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, serinlemek için göle giren Suriye uyruklu, biri çocuk, 2 kişi boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Gölü\'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri çocuk, 2 Suriyeli, serinlemek amacıyla suya girdi. Suda çırpınan Suriyeliler, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polislerin yaptığı aramadan sonuç alınamayınca Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden yardım istendi. Dalgıç polisler, kısa sürede 2 Suriyelinin cesedine ulaşarak sudan çıkarıldı.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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