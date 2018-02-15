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(Görüntülü Haber) Suriye'den kaçan YPG'li terörist, Edirne'de yakalandı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mamo Hüseyin'in (26), terör örgütü YPG üyesi olduğu ortaya çıktı

15 Şubat 2018 14:14

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mamo Hüseyin\'in (26), terör örgütü YPG üyesi olduğu ortaya çıktı. İfadesinde, 1,5 yıl eğitim aldığını ve kamptan kaçtığını anlatan Hüseyin, terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Mamo Hüseyin\'i Edirne\'de gözaltına aldı. Yapılan incelemede Hüseyin\'in Suriye\'de YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu ve kamplarında 1,5 yıl eğitim aldığı belirlendi. Terör şüphelisi Mamo Hüseyin, ifadesinde Esad rejiminde 8 ay askerlik yaptıktan sonra YPG\'ye katıldığını belirterek, \"Ben Suriye\'dei Esad yanında 8 ay askerlik yaptım. Daha sonra YPG\'ye katılarak buradaki kamplarda 1.5 yıl silahlı eğitim aldım. Herhangi bir eyleme katılmadım. Bir süre sonrada kamptan kaçarak yasa dışı yollardan önce Türkiye\'ye daha sonra ise Bulgaristan\'a gittim. Orada param bitince, yakınlarımını olduğu Edirne\'ye geldim. Amacım para alıp Almanya\'ya gitmekti\" dedi. Suriye\'deki terör kamplarıyla ilgili bilgiler veren, Mamo Hüseyin, \"Katıldığım kampta PKK ele başlarının fotoğraf ve afişleri yer alıyordu. YPG kamplarında her yerde asılıydı. Örgüte yabancı ülkelerden gelenler de oluyordu. Sabit kalmıyorlar, kendi aralarında İngilizce konuşuyorlar. Bizim gibi üniforma giyip ellerine silah alıyordu. Bir süre sonra da başka kampa gidiyorlar. Benim herhangi bir suçum yok. Eylemlere de katılmadım\" dedi. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan Mamo Hüseyin, çıkarıldığı adliyede \'YPG silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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