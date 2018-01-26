(Görüntülü Haber) Suriye'den Ceylanpınar'a geçen 4 terörist tutuklandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE\'nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine geçerken jandarma tarafından gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD mensubu 4 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine geçen 5 kişiyi fark eden jandarma harekete geçti. Ekipler, yakaladıkları A.M., C.M., A.M. ve A.M.\'nin terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD mensubu olduğunu belirledi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 terörist tutuklanırken, A.A. (17) isimli kız sınır dışı edildi.