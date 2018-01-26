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(Görüntülü Haber) Suriye'den Ceylanpınar'a geçen 4 terörist tutuklandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçerken jandarma tarafından gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD mensubu 4 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

26 Ocak 2018 15:52

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE\'nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine geçerken jandarma tarafından gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD mensubu 4 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine geçen 5 kişiyi fark eden jandarma harekete geçti. Ekipler, yakaladıkları A.M., C.M., A.M. ve A.M.\'nin terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD mensubu olduğunu belirledi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 terörist tutuklanırken, A.A. (17) isimli kız sınır dışı edildi.

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