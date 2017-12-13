(Görüntülü Haber) Suriye'den açılan ateşle Birecik'te 1 işçi yaralandı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, sınır hattında modüler duvar örme işinde çalışan 1 işçi, Suriye tarafından PYD\'lilerin bulunduğu bölgeden ateş açılması sonucu yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, Birecik\'in Süleyman Şah Türbesi\'nin bulunduğu sınır hattındaki Eşme Mahallesi\'nde meydana geldi. Sınır hattında modüler duvar örme işinde çalışan işçilere, PYD\'nin denetiminde bulunan Kobani\'nin kırsal bölgesinden ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği, ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemi alındı.