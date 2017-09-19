(Görüntülü Haber) 'Suriye'de rejim uçakları hastane ve okulu vurdu' iddiası

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE\'de rejime ait savaş uçaklarının İdlib\'e bağlı köy ve kasabalardaki hastaneleri bombaladığı, saldırıda 3 kişinin öldüğü öne sürüldü.



Yerel kaynaklar, bugün rejime ait uçakların İdlib\'e bağlı Kefrenbul ve Hanşeyhun kasabalarında 3 hastane ve 1 okul ile sivil savunma ekiplerine ait binayı bombaladı. Hava saldırısında isabet alan binalardaki 3 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı. Suriyeliler\'in Türkiye\'deki yakınlarına bildirdiği saldırı ardından sağlık ekipleri de yaralı getirilmesi olasılığı üzerine 4 ambulans Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geçip önlem aldı.

