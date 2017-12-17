(Görüntülü Haber) Suriye'de çocukların Türk polis sevgisi

Hasan KIRMIZITAŞ-Murat VAROL/MARE, (DHA)- SURİYE\'de görev yapan ve buradaki yerel polisleri koordine eden Türk polisler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlanmasıyla evlerine dönen küçük çocukların ilgi odağı oldu. Sınır ötesinde görev yapan Türk polisler, zırhlı araçlarının önünü keserek kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara şeker ve bisküvi ikram ederek karşılık veriyor. Suriye\'nin Türkiye sınırındaki bölgelerinde terör örgütü DEAŞ denetiminde olan kentler Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren kentlerin güvenliğini Türk güvenlik güçlerince eğitilen yerel polisler tarafından sağlanıyor. Emniyet müdürlüklerinin kurulu olduğu kentlerde görev yapan yerel polisleri ise buralarda görevlendirilen Türk polisler koordine ediyor. Sınır ötesinde görev yapan Türk polisler aynı zamanda sivillerle de diyalog kuruyor. Özellikle çocuklar kendilerine sevgiyle yaklaşan polisleri görünce seviniyor. Küçük çocuklar \'Zafer\' veya \'Bozkurt\' işareti yaparak selamladıkları Türk polisleri sarılarak öperek, evlerine dönmelerine vesile oldukları için teşekkür ediyor. Suriye\'nin Mera kentinde görevli polislerin bulunduğu zırhlı araçlar geçiş güzergahlarında kendilerini gören çocuklar tarafından önü kesildi. Araçlarından inen polisler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunduğu çocukların başını okşayarak, şeker ve bisküvi ikram ederek karşılık verdi. Polisler aynı zamanda çocukların anne ve babalarının da taleplerini dinleyerek yardımcı olmaya çalıştı. Suriyeliler, evlerine dönmelerive huzur içerisinde yaşamalarına katkıda bulundukları için Türkiye\'ye ve Türk güvenlik güçlerine müteşekkir olduklarını ifade etti. Sınır ötesinde görev yapan polisler ise ailelerinden ve vatanlarından uzakta olmalarına rağmen, Suriyeliler\'in yüzlerinin kendileri ile gülmesi ile mutlu olduklarını dile getirdi.