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(Görüntülü Haber) Suriye sınırına askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE'de, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin'e sınır olan Kilis'e, aralarında obüslerin de bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı

30 Kasım 2017 19:11

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE\'de, terör örgütü PKK\'nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin\'e sınır olan Kilis\'e, aralarında obüslerin de bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye\'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis sınırına, aralarında obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı. TIR\'lara yüklenen obüs ve diğer askeri araçlar, Afrin ile sınırı bulunan hudut karakollarına gönderildi. Askeri araçların 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı hudut karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.
 

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