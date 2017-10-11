(Görüntülü Haber) Sur'daki kilise ve caminin kubbelerindeki kurşunları çalan hırsızlar yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi\'ndeki Protestan Kilisesi ile Hacı Hüsref Paşa Cami\'sindeki kurşun levhalarını çalan ve aralarında kilise bekçisinin de bulunduğu 2 kişi yakalandı. Sur İlçesi Cemal Yılmaz Mahallesi\'ndeki yasaklı bölgede bulunan Protestan Kilisesi ile Hacı Hüsref Paşa Camisi\'nin kubbelerinde bulunan kurşun levhalarının çalındığının tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipleri, kilise ve cami kubbelerinden sökülen kurşunları çalan hırsızları bulmak için kentteki hurdacıların hepsini gezdi. Güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alan polis, bir hurdacıya gelen 2 kişinin kurşunları verdiğini tespit etti. Kurşunları hurdacıya satarak 10 bin lira aldıkları tespit edilen ve eşkalleri belirlenen zanlıların bulunduğu adreslere dün operasyon düzenlendi. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen aralarında kilisenin bekçisinin de bulunduğu E.B. ile R.T.\'yi yakaladı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilirken, olaya karıştığı belirlenen E.K\'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.