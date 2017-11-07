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(Görüntülü Haber) Şüpheli paketten telefon çıktı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde yol kenarına bırakılan şüpheli paketten telefon çıktı

07 Kasım 2017 15:07

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde yol kenarına bırakılan şüpheli paketten telefon çıktı. Antalya- Alanya D400 karayolu Gebiz yol kavşağında dün akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilin birkaç metre uzağında şüpheli paket görenler güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi tarafından gönderilen özel robotla şüpheli pakette inceleme yapıldı. Paketin içinden telefon çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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