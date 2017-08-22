(Görüntülü Haber) Şüpheli paketten kum çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bomba imha uzmanları tarafından patlatılan paketten kum çıktı. Polis, paketin koli bandı ile sarıldıktan sonra özellikle oraya koyulduğunu belirtti. Polisi alarma geçiren olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu bina duvarı üzerinde şüpheli bir paket görenler, durumu polise bildirdi. Sevk edilen polisler, paketi inceledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetlerini giyerek pakete müdahale etti. Paketin fünyeyle patlatılmasına karar verildi. Şüpheli paket geniş güvenlik önlemleri altında patlatıldı. Yapılan incelemede, koli bandı ile sarılmış şüpheli paketin içinden kum çıktı. Polis, şüpheli paketin korku yaratmak için özel olarak yapıldıktan sonra konulmuş olabileceğini ifade etti.