T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şüpheli pakete müdahaleyi erik yiyerek izlediler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinin işlek caddesine, şüpheli valiz ihbarı üzerine gelip, çalışma yapan bomba imha uzmanı, çevredekiler tarafından merakla izlendi

07 Mayıs 2018 20:30

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinin işlek caddesine, şüpheli valiz ihbarı üzerine gelip, çalışma yapan bomba imha uzmanı, çevredekiler tarafından merakla izlendi. Bazı kişiler, erik yerken, bazıları da sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Muratpaşa ilçesinin işlek caddelerinden Yener Ulusoy\'da, öğle saatlerinde, iş yerinin önünde uzun süre duran valizi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin bir bölümünü araç ve yaya geçişlerine kapadı. Valizin olduğu çevredeki iş yerlerini de kapattıran ekipler, şeritle güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valize yaklaşmak için özel kıyafetlerini giyerken, bazı kişiler caddeden geçmeye çalıştı. Bazıları ise şeridin kenarında duran seyyar satıcıdan aldığı erikleri yiyerek, ekiplerin çalışmasını izledi. 3 genç kız da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, takipçilerine şeridin yan tarafından olayı anlattı. Bomba imha uzmanının çalışması sonrası açılan valizden kıyafet çıktı. Valiz, polis merkezine götürülürken, trafik normale döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYA MuratpaşaBazıMuratpaşaYener UlusoyValizinOlayBazılarıBombaValiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24