(Görüntülü Haber) Şüpheli koliden tayt çıktı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Cumhuriyet Meydanı\'nda bankın üzerine unutulan koli polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı koliden tayt çıktı.



Demircioğlu Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı\'nda, Çanakkale Savaşları\'ndan kalma tarihi topun önündeki bankta, bugün saat 16.30\'da, sahipsiz bir koli olduğunu görenler bomba olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaklaşık 200 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturdu. Olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imza uzmanı, kısa bir incelemenin ardından şüpheli koliyi fünyeyle patlattı. Koliden, etrafa taytlar saçıldı. Yapılan inceleme sonrası ekipler tarafından toplanan taytlar, polis merkezine götürüldü.