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(Görüntülü Haber) 'Süper ay' Gazianteplileri büyüledi

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, halk arasında 'kurt dolunayı' olarak da bilinen 'süper ay’ görenleri büyüledi

03 Ocak 2018 11:59

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, halk arasında \'kurt dolunayı\' olarak da bilinen \'süper ay’ görenleri büyüledi. Diğer dolunaylara oranla 14 kat daha büyük olan dolunayı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA da internet üzerinden canlı yayınladı. Dünyanın uydusu ay, kentte akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde belirmeye başladı. İlerleyen saatlerde olağandan daha parlak hale dönüşen dolunay güzel manzaralar oluşturdu. 2018’de görülmesi gereken gökyüzü olayları listesinde yer alan ve halk arasında \'kurt dolunayı’ olarak ifade de edilen \'süper ay\'ı görmek isteyen uzay kaşifleri teleskoplarını aya çevirdi. Görenleri büyüleyen ve normalden 30 kat daha parlak ve 14 kat daha büyük olarak görülen dolunayın 31 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasında görülebileceğini duyuran NASA eşsiz doğa olayını ise, internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınladı.

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