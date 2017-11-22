(Görüntülü Haber) Sumudica: ''Başakşehir maçı bizim için normal bir karşılaşma olacak''

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, pazartesi günü Medipol Başakşehir ile normal bir maça çıkacaklarını söyleyerek, Abdullah Avcı’ya saygı duyduğunu ifade etti. Gençlerbirliği galibiyetinden sonra 2 gün izin yapan Kayserispor, bugün yaptığı antrenman ile Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Düz koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular 5’e 2 ve kondisyon çalışması yaptı. Çalışmaya sakatlığı bulunan Asamoah Gyan katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan kaleci Silviu Lung ise düz koşu yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Romen teknik adam Sumudica, “Medipol Başakşehir maçı bizim için normal bir karşılaşma olacak. Diğer rakiplerimize karşı nasıl mücadele ettiysek bu hafta da öyle mücadele edeceğiz. Rakibimize saygı duyuyorum. Hocalarına da saygı duyuyorum, Abdullah Avcı, en iyi Türk hocalardan birisi. Abdullah Avcı yıllardır aynı futbolcularla çalışıyor. Transfer dönemlerinde çok futbolcu alıp kadroda değişiklik yapmıyor. Bana göre Beşiktaş ile Medipol Başakşehir Türkiye’nin en iyi takımları arasında yer alıyor. Kayserispor olarak biz de iyi bir dönemden geçiyoruz. Bizim için de kolay olmayacak ama rakibimiz için de kolay bir maç olmayacak. Ben de bugün Medipol Başakşehir’in olduğu gibi Kayserispor’u buralardan alıp başarılarla dolu bir kulüp haline getirmeye çalışıyorum. İyi futbolcularımız var, oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. İyi bir maç çıkartacağımıza inanıyorum. Eğer bu maçta puanlar alırsak devreye ilk 6 sırada girebiliriz \'\'dedi. “DAHA HİÇBİR ŞEY YAPMADIK” Kayserispor’un hedefinde bir değişim olup olmadığı hakkında sorulan soru üzerine teknik direktör Sumudica, hedefinin her zaman iyi br futbol izletmek olduğunu kaydetti. Sumudica açıklamasının devamında, “Buraya gelirken kimse bana bir hedef koymadı. İlk devreden bahsediyorum. İkinci devre ne olur bilemem. Ben buraya gelip yönetimde konuştuğumda geçen seneki sıkıntıları yaşamak istemediklerini söylemişlerdi. Şu an geldiğimiz nokta hedeflerimizde başarılı olduğumuzu gösteriyor. 2-3 maç kaybedersen aşağıda yer bulursun, 2-3 maç kazanırsan yukarılarda yer bursun” diye konuştu.