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(Görüntülü Haber) Suluova'da 4. Etap TOKİ konutlarının kura çekimi yapıldı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle 4

27 Şubat 2018 02:36

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova İlçe Kaymakamlığı\'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle 4. Etap Toplu Konut Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 127 konutun kura çekimleri bugün gerçekleştirildi. Kura sonucu konutlarına kavuşan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Suluova İlçe Kaymakamlığı\'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için Borsa Mahallesi’nde 2016 yılında yapımına başlanan, 2017 yılında tamamlanan 4. Etap Toplu Konut Projesi kapsamın 127 konutun kura çekimi bugün İlçe merkezinde bulunan Mahmut Demir Kapalı Spor Salon’unda yapıldı. 2+1 ve 3+1 konutların kura çekilişinin ardından hak sahipleri belirlendi. Programa Amasya Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol, Suluova Kaymakamı Vural Karagül ve eşi Nesibe Karagül, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, “Bugün yapılacak olan kura çekilişinden sonra aboneliklerin teslimi ile birlikte yeni konutlarınızda yaşamınıza başlayacaksınız. Ben bu hizmetlerin çeşitlenerek artmasını ve ülkemizde ihtiyacı olan herkesin devletin sahip olduğu imkânlardan gün geldiğinde faydalanmasını diliyorum. Bu imkânı sağlayan, bu çalışmalarda emeği olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ilgili birimlerine, özellikle son yıllarda yine ülkemizde konut ihtiyacının karşılanması için çok ciddi çalışma içerisinde olan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na bu göstermiş oldukları emek için, teşekkür ediyorum. Tekrar bu konutların hem Suluova’mıza hem hak sahiplerine hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Varol noter huzurunda ilk kura çekimini gerçekleştirdi. Çekişin ardtından konutlarına kavuşan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı.

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