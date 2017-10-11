(Görüntülü Haber) Sultangazi'deki askeri birliğin Çorlu'ya taşınması sürüyor

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kışlaların şehir dışına taşınması kararının ardından, İstanbul Sultangazi\'de bulunan 66\'ncı Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı\'ndan birliklerin Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'ndeki 5\'inci Kolordu Komutanlığı\'na taşınması sürüyor.
İstanbul Sultangazi\'deki 66\'ncı Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki birliklerin Çorlu 5\'inci Kolordu Komutanlığı\'na taşınması devam ediyor. Taşınma kapsamında bugün TEM yolu üzerinden kapalı kasa askeri araçlar konvoy halinde Çorlu\'ya geldi. Önlerinde Türk bayrakları asılı araçların geçiş güzergâhlarında sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Konvoy, 5\'inci Kolordu Komutanlığı\'na giriş yaptı. Askeri birliğin taşınma işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.