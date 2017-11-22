(Görüntülü Haber) Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ\'de gece saatlerinde kimiliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre daha önce husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olay Sultangazi, 75. Yıl Mahallesi\'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde daha önce husumetli olduğu iddia edilen Ozan Erdoğan isimli kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Ozan Erdoğan kalçasından yaralanırken, saldırganda hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı. Bu sırada olay yerine \'Akrep\' diye tabir edilen zırhlı ekip araçlarıyla gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polis ekipleri, kaçan şahıs ile ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak olay yeri çalışması yaptı. Hastaneye kaldırılan Ozan Erdoğan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak çevrede araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturması sürüyor.