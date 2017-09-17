T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sultangazi'de kumaş deposunda yangın çıktı...

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Sultangazi'de bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda yangın çıktı

17 Eylül 2017 14:33

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Sultangazi\'de bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, saat 09.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi 2850 Sokak üzerindeki bir iş merkezinin alt kısmındaki depoda meydana geldi. İşyerinde kimsenin olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve üst katlara sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Deponun kapısını açan itfaiye ekipleri, yangında tutuşan kumaş malzemelerini söndürdü. Durumu öğrenen işyeri çalışanları da olay yerine gelerek, depodaki malzemeleri yangından kurtarmaya çalıştı. Görgü tanıkları, dumanların yükseldiğini ve bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini anlattı. Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraAKTÜRKDHA SultangaziYangınEsentepe MahallesiSokakDumanlarınOlayDeponunDurumuGörgüPolisin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24