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(Görüntülü Haber) Sultangazi'de korsan kitap operasyonu

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sultangazi'de bir depoya yaptığı baskında yaklaşık 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi

14 Aralık 2017 23:39

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Sultangazi\'de bir depoya yaptığı baskında yaklaşık 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi. Kitapların basım yapıldığı matbaaya da el konuldu.

Cebeci Mahallesi 2559 Sokak üzerinde bulunan bir depoya baskın yapan ekipler, burada yaklaşık 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL olan kitaplara el konuldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, kitapların yakın bölgede bulunan bir matbaada basıldığını belirledi. Söz konusu matbaaya da baskın yapan ekipler, buradaki makinelere de el koydu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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