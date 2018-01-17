(Görüntülü Haber) Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi\'de bir inşaat alanında yapılan çalışmada toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişinin olduğunun belirtilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak\'ta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken toprak kaydı. Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtililirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor