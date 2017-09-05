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(Görüntülü Haber) SULTANGAZİ'DE ASAYİŞ VE NARKOTİK DENETİMİ YAPILDI

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul, (DHA) Sultangazi'de, bayramın son günü, park, kahvehane ve metruk binalarda, narkotik ve asayiş denetimi yapıldı

05 Eylül 2017 01:16

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul, (DHA)

Sultangazi\'de, bayramın son günü, park, kahvehane ve metruk binalarda, narkotik ve asayiş denetimi yapıldı. İki saat süren denetime özel harekat timleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde, önceden belirlenen park, kahvehane ve metruk binalarda arama yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği aramalarda 11 noktada 98 kişiye genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. 

Uğur Mumcu Mahallesi\'ndeki Ahmet Tepeli Parkında yapılan denetimde de, şüpheli görülen kişilere GBT yapılırken, narkotik köpeği eşliğinde çevrede arama gerçekleştirildi. 

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