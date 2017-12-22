(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) SULTANBEYLİ\'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Dere yatağında bulunan ceset bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılabildi. Olay, Mecidiye Mahallesi, Ağrı Caddesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ormanlık alanda kaybettiği cep telefonunu arayan bir kişi dere yatağında hareketsiz vaziyette yatan bir kişiyi gördü. Olayı haber vermesi üzerine jandarma, sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin ölü olduğu belirlendi. Bir erkeğe ait olduğu anlaşılan ceset itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı. CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI Sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset üzerinde yapılan ilk incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlamadı. Cesedin üzerinden kimlik de çıkmadığı öğrenilirken Savcı ve İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda ve çevrede delil araştırması yaptı. Cesedin yannıda yiyecek malzemeler ve bir kaç parça eşya bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren incelemenin ardından ceset ambulansa konularak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.