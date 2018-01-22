(Görüntülü Haber) Sultanbeyli'de hırsızlık şebekelerine operasyon

* Araçlardan yapılan hırsızlıkları güvenlik kameraları kaydetti. Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA Sultanbeyli\'de araçlardan hırsızlık yapan iki ayrı şebekeye yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan araçlardan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık yapan iki şebeke belirlendi. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda M.Ü., S.S., O.B., S.G. ve Y.B. gözaltına alındı. 27 araçtan hırsızlık yaptıkları belirtilen 5 kişi polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şebeke üyelerinin bölgede yaptığı hırsızlık olaylarının bazılarını güvenlik kameralarına yansıdı.