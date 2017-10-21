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(Görüntülü Haber) Sultanahmette 10 yaşındaki çocuğun bacağına yorgun mermi isabet etti

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-SULTANAHMET'te ailesi ile birlikte bankta oturan 10 yaşındaki Ahmet Kerem Durmaz'ın bacağına yorgun mermi isabet etti

21 Ekim 2017 00:26

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-SULTANAHMET\'te ailesi ile birlikte bankta oturan 10 yaşındaki Ahmet Kerem Durmaz\'ın bacağına yorgun mermi isabet etti. Nereden geldiği belli olmayan mermi ile yaralanan çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay 19.20 sıralarında Harem Sultan Hamamı önünde meydana geldi. Alına bilgiye göre, Ahmet Kerem Durmaz bir hafta önce ailesi ile birlikte Hollanda\'dan İstanbul\'a geldi. Akşam 19.20 sıralarında Sultanahmet\'e gezmeye giden aile Harem Sultan Hamamı önünde bir bankta mola verdi. Bir süre sonra küçük çocuk bacağında bir acı hissetti. Bacağından kan geldiğini gören aile üyeleri Ahmet\'i durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Sağ baldırından merminin girip, çıktığı tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

 

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