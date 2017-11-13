(Görüntülü Haber) Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu'dan da hissedildi (5)

ERZİNCAN\'DAN DA 3 TIR MALZEME HAZIRLANDI Irak\'ın Süleymaniye kentinde rihter ölçümüne göre 7,3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından, depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye\'den yardım TIR\'ları hızla bölgeye hareket etmeye başladı. Erzincan Afet ve Lojistik Merkezi\'nde bulunan çadır, yatak ve battaniyelerden oluşan 3 TIR yardım malzemesi, Irak\'taki depremzedelere ulaştırılmak için hazırlıklar tamamlandı. Kızılay Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata, Kızılay kriz merkezinin çağrısının ardından hazırlıklara başladıklarını belirterek, \"Genel merkezimizden gelen direktif doğrultusunda Erzincan afet ve lojistik depomuzdan, 1 TIR yatak, 1 TIR çadır ve 1 TIR da battaniye olmak üzere 3 TIR yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Bölgemiz 24 saat bu tür afetlere hazır olarak beklemektedir, ekiplerimizde gelecek emirler doğrultusunda bölgeye intikal edecek\" diye konuştu. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI\'NDAN IRAK\'A DESTEK MESAJI Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı\'ndan Irak\'a destek ve yardım mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı\'nca yapılan açıklamada, \"Türkiye, ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay\'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazırdır\" denildi. Dışişleri Bakanlığı\'ndan yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: \"Dün (12 Kasım) akşam saatlerinde merkez üssü Irak\'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan ve ilk belirlemelere göre 7.2 şiddetinde bir deprem yaşanmasından büyük üzüntü duyduk. Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu ana kadar, teyide muhtaç olmakla birlikte, az sayıda can kaybı yaşandığı yönündeki bilgiler bu elim hadisedeki tesellimizi oluşturmaktadır. Türkiye, ulusal kuruluşları AFAD ve Kızılay\'la Irak halkının bu acı gününde yardıma hazırdır.\" Coşkun MENEK/ERZİNCAN- ANKARA, (DHA)