(Görüntülü Haber) Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.



Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar, sulama kanalı üzerindeki köprünün ayaklarına takılmış bir kadın cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin halat yardımıyla sudan çıkarttığı kadının cesedi, polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının 30\'lu yaşlarda, cesedin ise 2-3 günlük olduğu belirtildi.



Üzerinde herhangi bir yaraya rastlanmayan kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.