(Görüntülü Haber) 'Sulama kanalına çocuk düştü' ihbarı polisi alarma geçirdi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da sulama kanalına bir çocuğun düşerek kaybolduğu yönündeki ihbar, polis ve CANKUR ekiplerini alarma geçirdi. Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Kozan Yolu Caddesi kenarından geçen DSİ\'ye ait sulama kanalına 10 yaşlarında bir erkek çocuğunun düştüğü ihbarını alan polisler ve CANKUR ekipleri, hızla arama çalışması başlattı. Çevredekilerin de destek verdiği arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Uzun süre ihbarı yapan kişiye ulaşmaya çalışıp sulama kanalı civarında oturanlarla görüşen polisler, bir sonuca ulaşamadı. Sulama kanalında akıntı yönünde polislerin ve CANKUR ekiplerinin araması sürerken, polis merkezine kayıp başvurusu olup olmadığı da araştırılıyor.