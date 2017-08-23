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(Görüntülü Haber) Şükrü Kızılot son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA'da dün tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof

23 Ağustos 2017 20:44

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA\'da dün tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında yaşamını yitiren Türkiye\'nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot, son yolculuğuna uğurlandı. Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot\'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Kocatepe camine getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, DSP eski Genel Başkanı Masum Türker, milletvekilleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi eşi Zuhal ve kızı Şükran Kızılot, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Prof. Dr. Kızılot\'un tabutunun üzerine Türk Bayrağı ve Fenerbahçe forması konuldu. Kılınan cenaze namazı sonrası Kızılot\'un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı mezarlığına götürüldü.

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