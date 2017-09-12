(Görüntülü Haber) Suikast timi davasında sanık Sönmezateş ifade verdi

Nilüfer DEMİR/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına sanık tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.



Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Bugünkü duruşmada sanıklardan sanık tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, esasa ilişkin savunmasına geçildi.



\'GÖZLÜĞÜM OLMADIĞI İÇİN SAVUNMA HAZIRLAYAMADIM\'



Savunmasını hazırlayamadığını belirten Sönmezateş, şöyle dedi:



\"Normal bir tutuklunun gözlük alması 10 gündür. Doktor kontrolümü oldum. 3 kere dilekçe verdim ama hala gözlüğümü alamadım. İfadeleri ve evrakları okumaya başladığımda bir süre sonra okuyamıyorum, bulanık görmeye başlıyorum ve baş ağrısı yapıyor. Bu nedenle savunma hazırlayamadım. 2 ay geriden geliyorum. Okuyamadığım için de buraya geliyorum ve savunmaları dinliyorum. Acaba, \'Sönmezateş cezaevinde rahat değil, gözlüğünü aldırmadık, savunma da yapamıyor\' diye mi düşünüyorlar? Bana bu gözlüğü aldırmayanlar Ankara\'ya şirin mi gözükmeye çalışıyor? Ankara\'nın benim gözlüğümün alınmadığından bile haberi yoktur.\"



Sönmezateş, yargılama sürecince yapılan haberleri tarafsız bulmadığını da kaydetti.



\'HUKUKA GÜVENMİYORUM\'



Daha önceki duruşmada, Kurban Bayramı\'nın 4\'üncü günü ceza infaz kurumunda yaptırılan açık görüşe başlamadan rutin üst araması sırasında, 13 yaşındaki kızına görevli kadın infaz koruma memurlarınca tacizde bulunulduğunu iddia eden Sönmezateş, yine dile getirdiği bu olayın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Sönmezateş, şöyle konuştu:



\"Bizden nefret ediyor olabilirsiniz. Kimsenin niyetini bilmiyorum, genel olarak konuşuyorum. İşkence, insanlık suçudur. Görevliler için söylüyorum; \'İşkence size az bile, yaşadığınıza şükredin\' dese anlayacağım. \'Başıma bir kurşun sıkın beni öldürün\' dedim olmadı. \'Bana bir silah verin, kendimi öldüreyim\' dedim o da olmadı. Bu günlere geldik. 2 kızımın yaşadıkları benim yüzümdendir. Kızlarımın tek suçu benim çocuklarım olmasıdır. Şahıs olarak söylemiyorum, genel olarak konuşuyorum. Benim yaşadığım hapishane mezar. Ben mezardan konuşuyorum. Bir sonraki safha tecavüz, bir sonraki adım öldürme olur. Geriye ne kaldı. Beni sevmemeye devam edin, çocuklarımı cezalandırmayın. Hukuka da güvenmiyorum.\"



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, bunun üzerine \"Savcılık konuyla soruşturma başlattı. Orada yapılan bir suiistimal varsa inceleme sonucunda çıkar\" dedi.



\'BURADAN ÇIKAMAYACAĞIMI BİLİYORUM\'



Sanık tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, savunmasına şöyle devam etti:



\"Cezaevinde mermi çekirdeği buldum: Oysa, toplu iğne bile sokamazsınız. Mermi çekirdeğinin ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Korkmayacağım, korkmadan da söylemeye devam edeceğim. Bu yargılama sonucunda çıkacak kararın adil olmayacağına inanıyorum. Herkesin ailesi var. Bir halt yediyseniz bunun sorumluluğunda olacaksınız. Sorumluluk alan tek general benim. Mahkemenizde 40 talebimden 1\'i kabul edildi. Bu benim için ölçüyü kaçırmak. Buradan çıkmayacağımı biliyorum.\"



Dinlediği diğer sanık ifadelerine göre savunmasını sürdüreceğini belirten Sönmezateş, Ali Yazıcı ile kendisinin görüşmediğini ifade ederken, \"Görüşmüş olsam zaten gitmezdim. Emin Güven nerede? Hangi davada yargılanıyor? Ali Yazıcı\'nın dediklerinden bir şey anlamadım. Sağlıklı düşünemediğini, düşünüyorum. Özcan Karacan \'Süzme FETÖ\'cü. Çarşamba günü neden İzmir\'e geldi, kimlerle görüştü? Olaydan 12 ay sonra yakalanan kişinin buraya getirilmemesi, çapraz sorguya girmemesi, adalet duygumu yaralıyor\" dedi.



\'İDDİANAME GERÇEKLERİ YANSITMIYOR\'



Sönmezateş, okuduğu iddianameye katılmadığını anlatırken bunun eksik olduğunu düşündüğünü söyledi. Sönmezateş \"İddianameyi ciddiye almıyorum, gerçekleri yansıtmıyor. 115 yılla haksız yere yargılandığımı düşünüyorum. İşlemediğim suçtan dolayı ceza alacağımı da biliyorum. Pensilvanya\'dakiler benim umurumda değil. Gelsin erkek gibi yargılansın\" diye konuştu.



FETÖ\'CÜ OLMADIĞINI TEKRAR TEKRAR SÖYLEDİ



Sanık Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, FETÖ\'cü olmadığını, olmayacağını, böyle de ölmeyeceğini ifade ederken, \"Tuzağa düşürüldüm. Benim gibi ekibim de tuzağa düşürüldü. Hesap sormak için Ankara\'ya döndüm. O gün evimde uyudum. Sabah Genelkurmay\'ı aradım. \'Teslim ol\' dediler. Kandırılmışım. Kimse onurlu durmadı. Herkes, \'Benim haberim yok\' diyor. Herkes salağa yatıyor. Bu kadar insanı tuğgeneralin yönetmesi mümkün değil. Kral kim onun peşine düşün. Bu kadar adamı kim organize etti? İyi ki darbe gerçekleşmemiş, emrin arkasında duranlar başa geçmemiş\" dedi.



Sönmezateş\'in Nazi ve engizisyon mahkemesinden örnekler vermesi üzerine, Mahkeme Başkanı Baştoğ, hukuku uyguladıklarını, kendisine de savunma hakkı verildiğini ve örnekleri kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine Sönmezateş, \"Savunma hakkı burada hukukun olduğunu göstermez. Kırıntılarını gösterir. Ben, birileri ve ailem zarar görecek, konuşamıyorum\" diye karşılık verdi. Gökhan Sönmezateş\'in ifadesinin tamamlanması ardından, mahkeme heyeti cezaevindeki açık görüş nedeniyle duruşmaya saat 15.00\'e kadar ara verdi.