(Görüntülü Haber) Sudenaz, işitme engelli anne ve babasının en büyük destekçisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Sudenaz Yıldız, doğuştan işitme engelli babası Uğur ve annesi Ayşe Yıldız\'a yardımcı oluyor. Sudenaz, 1.5 yaşında ve 6 aylık olan iki erkek kardeşinin ağlamasını duyamayan anne ve babasına işaret dili ile uyarıyor.



Kent merkezinde Tuzlugöl Mahallesi\'nde oturan işitme engelli 37 yaşındaki Uğur Yıldız ve 35 yaşındaki Ayşe Yıldız çiftinin en küçüğü 6 aylık en büyüğü 8 yaşında olan 4 çocuğu oldu. Her ikisi de işitme engelli olan çiftin çocukları normal olarak dünyaya geldi. Yıldız çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Sudenaz Yıldız, büyüdükçe zaman içerisinde ailesinin en büyük destekçisi haline geldi. Sudenaz, kardeşleri Neşet Tuna ve Burak Kerem\'in ağlamasını duyamayan anne ve babasına işaret dili ile haber veriyor. Kentte Şehit Hamit Kandur İlk ve Ortaokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi olan Sudenaz, ayrıca evde kapı zili çalmasını ve annesi ve babasının cep telefonlarının sesini işaret dili ile ailesine haber veriyor. Sudenaz işitme engelli babasını telefonla arayan arkadaşları ile iletişimini de sağlıyor. Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi\'nin öncülüğünde gerçekleştirilen işitme engelli ailelerin çocuklarına yönelik \'Rehbercik\' eğitimi kursuna giden Sudenaz, ev işlerinde de ailesine destek veriyor.



\"HER İŞİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM\"



İşitme engelli anne ve babasının her işini elinden geldiği kadar yapmaya çalıştığını söyleyen Sudenaz Yıldız, \"Kardeşim Neşet Tuna ve Burak Kerem küçük olduğu için ağladığında annem ve babam duyamıyorlar. Diğer kardeşlerim küçük oldukları için haber veremiyor. Yapamadıkları her işi elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Annem ve babam işitme engelli oldukları için onlara yardımcı oluyorum. Ben kardeşlerim ağladığında annem ve babama söylüyorum. Zil çaldığında her ikisine de haber veriyorum. Mutfakta işlerine yardımcı oluyorum. Telefonla konuşurken söylenenleri annem ve babama anlatıyorum\" dedi.



\"KIZIMIZ BİZİM KULAĞIMIZ OLUYOR\"



Kızları Sudenaz\'ın her konuda yardımcı olduğunu söyleyen ve bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Uğur Yıldız, \"Kızımız bize çok yardımcı oluyor. Kardeşlerinin ödevlerini yapıyor. Biz onunla işaret dili ile sohbet ediyoruz. Onun derslerinde de bilemedikleri sorulara biz yardımcı oluyoruz. İşaret dili bilmeyenlerle konuşamadığımız için bize yardımcı oluyor. Kardeşinin ağladığını duyuyor bana ve annesine haber veriyor. İşaret dili bilmeyen akrabalarımızla iletişimimizi sağlıyor. Minik oğlumuzun ağlamasını bize kızımız Sudenaz söylüyor\" dedi.



Anne Ayşe Yıldız ise, \"Kızımız bizim kulağımız, ağzımız oldu. Bize her konuda destek oluyor.\" ifadelerini kullandı. Yıldız ailesi dışarda işaret dilini bilmeyen tüm insanlarla iletişimlerinin büyük bölümünü Sudenaz sayesinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.