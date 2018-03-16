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(Görüntülü Haber) Suç örgütünün şüphelileri adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 1'i kadın 22 kişi, adli

16 Mart 2018 16:04

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 1\'i kadın 22 kişi, adliyeye sevk edildi. Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla\'da polis suç örgütüne yönelik \'Ova\' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1\'i kadın 22 kişi, \'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\' suçlarından gözaltına alındı. POLİS TARIM İŞÇİSİ OLDU Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘çıkar amaçlı silahlı suç örgütü\' kurarak Adana\'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi\'nde özellikle çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlara yüklü faizlerle borçlandırdığı, borçlarını ödemeyenlerin ise arazilerine el koyup tehdit ve baskı kurarak elllerinden aldığı iddia edildi. Ayrıca evlerde yapılan aramalanda ise ruhsatsız av tüfekleri, tabanca ve bunlara ait mermilerle birlikte çok sayıda senet ve çelik yelek bulundu. Polisin, çete kurdukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüphelileri 6 ay boyunca izlediği, tarım işçisi gibi davranıp, tarla ve bahçelerde çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin, çiftçilerin binlerce dönümlük arazisine, tehdit ve baskıyla el koyduğu belirtildi. Son 1 yılda; 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylarda bugüne kadar çok sayıda mağdurun polise başvurarak, 2 aileden şikayetçi olduğu bildirildi. Ekipler çete üyelerinin mal varlıklarına yönelik yaptıkları araştırmada ise, çoğunluğunun tehdit ve baskıyla alınmış arsa,tarla,bahçe ve işyerine ait 145 gayrimenkule ait tapuda buldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler yoğun güvenlik önmeli altında adliyeye sevk edildi.

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