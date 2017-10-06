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(Görüntülü Haber) Su sporu yapan turist yaralandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 'Fly fish-uçan balık' adlı şişme deniz yatağından düşen İsveçli 24 yaşındaki Maria Swertmwn yaralandı

06 Ekim 2017 18:10

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, \'Fly fish-uçan balık\' adlı şişme deniz yatağından düşen İsveçli 24 yaşındaki Maria Swertmwn yaralandı. Boynundan yaralanan Swertmwn, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Geçen çarşamba günü Atatürk Caddesi üzerindeki belediye halk plajında İsveç uyruklu Maria Swertmwn, \'Fly fish-uçan balık\' adı verilen şişme botla su sporu aktivitesine katıldı. Sürat teknesinin çektiği ve denizden yukarı havalanan şişme botta tutunamayan turist, metrelerce havadan denize düşerek yaralandı. Su sporları istasyonu görevlileri tarafından sudan çıkarılan kadın turist, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Swertmwn\'in, yüksekten denize düşmenin etkisiyle boynunda hasar meydana geldiği öğrenildi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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