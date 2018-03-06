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(Görüntülü Haber) Su kuyusuna düşen yavru köpeklerden 2'si kurtarıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da su kuyusuna düşen 4 yavru köpekten 2'si itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, 2'si ise telef oldu

06 Mart 2018 19:34

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da su kuyusuna düşen 4 yavru köpekten 2\'si itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, 2\'si ise telef oldu.

Keban Baraj Gölü yakınındaki karayolu kenarında yavru köpeklerin sesini duyan bir kişi, su kuyusuna yavru köpeklerin düştüğünü fark etti. Bu kişinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Su kuyusundaki 4 yavru köpekten 2\'si kurtarlıırken, 2\'si ise öldü. Kuyudan çıkarılan 2 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Bakım Merkezi\'ne teslim edildi.

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