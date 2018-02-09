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(Görüntülü Haber) Su kanalına düşüp, yaralanan babasına tepki gösterdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alzheimer hastası Enver K

09 Şubat 2018 17:30

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, alzheimer hastası Enver K. (87), su kanalına düşerek yaralandı. Kızı Hürriyet K. (38), \"Seni Allah kahretsin. Ben sana dışarıya çıkma demedim mi?\" diye tepki gösterdi. Ereğli\'de sabah saatlerinde dışarı çıkan alzheimer hastası Enver K., evinin yakınındaki su kanalına düşerek başından yaralandı. Enver K.\'ya ilk müdahaleyi, yakındaki eczanede bulunanlar yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinın Enver K.\'yı ambulansa taşıdığı sırada kızı Hürriyet K. geldi. Hürriyet K., \"Seni Allah kahretsin. Ben sana dışarıya çıkma demedim mi?\" diye tepki gösterdi. Hürriyet K., balkonda bulunan annesi Nezehat K.\'ya (85) da \"Seni geberteceğim\" diye seslendi. Enver K. ise kızına, \"Ne bağırıyorsun\" diyerek karşılık verdi. Enver K., özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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