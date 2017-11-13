(Görüntülü Haber) Su kabakları kuşlara yuva olacak

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE\'de, doğa ve hayvan severler tarafından bir bahçeye ekilen su kabakları, kuruduktan sonra renkli kuş yuvalarına dönüştürülüp doğaya asılacak. İzci öğrenciler tarafından, çevre dostu olarak bilinen akrilik boya ile renklendirilecek olan yaklaşık 250 su kabağı, Hasanbeyli Belediyesi tarafından yeni yaptırılan Devlet Bahçeli Mesire Alandaki ağaçlara bırakılacak. Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği İzci Lideri Mahmut Uçman, 2008 yılında kurulan derneğin, düzenlediği aktivitelerde genç kuşaklara doğa güzellikleri, doğa sporları ve doğaya saygıyı öğretmeyi amaçladığını belirtti. Mahmut Uçman, bu ve bunun gibi doğaya destek veren birçok etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca\'ya teşekkür etti.