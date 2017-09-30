(Görüntülü Haber) Su borusu patladı, ilçe göle döndü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde altyapı çalışması sırasında ana su borusunun patlaması sonucu yol göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.



Midyat-Nusaybin karayolu üzerinde yapılan altyapı çalışması sırasında iş makinesinin temas ettiği ana su borusu patladı. Mardin ve Kızıltepe İlçesi\'ne giden ana borunun patlaması nedeniyle, su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yolda, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çevredeki baze evlerin bodrum katları ve bahçelerini su bastı.



İhbar üzerine MARSU ekipleri, su vanasanı kapatarak önlem aldı. Ekipler, baruların onarımı için çalışma başlattı.