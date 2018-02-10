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(Görüntülü Haber) Su ararken ortaya çıkan gaz hala yanıyor

Haber-KameraAli KADINİĞDE,(DHA)NİĞDE?nin Ulukışla ilçesinde su aramak için kazılan kuyudan açığa çıkan doğalgaz hala yanıyor

10 Şubat 2018 19:04

Haber-KameraAli KADINİĞDE,(DHA)NİĞDE?nin Ulukışla ilçesinde su aramak için kazılan kuyudan açığa çıkan doğalgaz hala yanıyor. Ulukışla\'nın Alpagut Mahallesi\'nde Mehmet Can adlı çiftçi, elma bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya gaz çıktı. Vatandaşlar, çıkan gazı tutuşturdu. Bölgede hala yanmaya devam eden gazla ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İlimiz Ulukışla ilçesi Alpagut Mahallesinde bir vatandaşımızın bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya çıkan gaz yanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili MTA?dan ekipler gelerek inceleme başlatmış olup, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ ekipleri ise bölgeyi incelemek üzere hareket etmişlerdir. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Ümit ediyorum ki, Niğde için büyük bir öneme sahip bu bölgede zengin bir doğalgaz rezervi vardır dedi.

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