(Görüntülü Haber) Stepne lastiği içinde bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da yolcu otobüsünün stepne lastiği ve çeşitli bölümlerinde, yaklaşık 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan iistihbaratı değerlendiren Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, ilçede bir baharatçıya aralıklarda stepne lastiği getirildiği bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takip ardından ekipler, bu sabah operasyon düzenledi. Yolcu otobüsünün stepne lastiğini açan polis, 1000 paketi lastik içinde olmak üzere otobüsün çeşitli bölümlerinde toplam 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Bunun üzerine Suriye vatandaşı R.R. ile H.A. ve B.Ş. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.