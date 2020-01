(Görüntülü Haber) Sporda limit tanımayanlar buluştu 2

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: \"Engelli Federasyonlarının bütçesini arttıracağız\" İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtır: \"Tüm federasyonlar hepimiz biriz aynı şey için yarışıyoruz\" Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan: \"İlk amacımız engellilere spor yaptırmak\" Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Öztürk: \"Bu yılı 171 buçuk madalya ile tamamladık\" Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın: \"Biz engelleri spor yaparak aşmanın bilincindeyiz\" Dört federasyon tek yürek oldu: \"Herkes spor yapabilir!\" ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) Engellerin sporlarla aşılabildiğinin gösterilmesi ve engelli sporcuların teşvik edilmesi amacıyla dört spor federasyonu tek yürek oldu. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Özel Sporcular Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Görme Engelliler Spor Federasyonu\'nun katılımıyla düzenlenen \"Limitsiz Spor Büyük Buluşma\" gecesi \"Herkes Spor Yapabilir\" temasıyla gerçekleştirildi. Organizasyon sayesinde ulusal ve uluslararası platformlarda büyük başarılar elde eden engelli sporcular ve spora destek veren tüm taraflar aynı çatı altında biraraya geldi. Engelli sporcuların sınır tanımayan başarılara imza atabilmesi için dört büyük federasyonun iş birliği ve Limitsiz Spor Platformu\'nun organizasyonu ile \"Herkes spor yapabilir\" temalı Türkiye\'nin ilk spor buluşması gerçekleştirildi. \"Limitsiz Spor Büyük Buluşma\" gecesinde, engel tanımayan sporcular herkesin spor yapabileceğini bir kez daha gözler önüne sererek Türkiye\'deki 10 milyon engelliye örnek oldu. \"ENGELLİ FEDERASYONALRININ BÜTÇESİNİ ARTTIRACAĞIZ\" Engelli federasyonlarının bütçelerini arttıracaklarının müjdesini veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Limitsiz Spor Gecesinde çok güzel bir tablo ile karşı karşıya kaldım. Burada olmaktan ve engelli sporcularımızın başarısından gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile spora verilen destek her gün büyüyor. Engelli spor camiasının bir araya geldiği bu gecede sporun gücüne bir kere daha tanıklık ettik. Biz de herkes spor yapabilir diyoruz. Ülkemizde engelli sporlarda başarıda inanılmaz bir artış var. Sporcular, hocalar, federasyonlar ve aileler zoru başarıyor. Ülkece engelli sporuna yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Biz de üstümüze düşen görevi yaptık ve ödül yönetmeliğimizi güncelledik. Limitsiz Spor Dergisi bu aileyi bir araya getirdi. Herkes spor yapabilir sloganını hep birlikte söylüyoruz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına adayız ve bunun tanıtım yüzü Barış Telli oldu. Barış bu başarısı ile engelli sporcularımızın nereler yapabileceklerini neleri başarabileceklerini bir daha göstermiş oldu. Engelli sporlarda çıta hep yükseliyor. Sporun birleştirici gücünü hissediyorum burada. Benim için çok anlamlı bir akşam tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde durmak yok yola devam diyoruz\" diye konuştu. \"HERKES SPOR YAPABİLİR\" Federasyonları, sporcuları ve spor profesyonellerini \"Limitsiz Spor Büyük Buluşma\" gecesinde bir araya getiren Limitsiz Spor Platformu\'nun Başkanı Salih Cem Pişkin sporun özellikle engellilerin hayata tutunmasında büyük önem taşıdığını vurguladı. Pişkin, \"Limitsiz Spor Büyük Buluşma gecesinin temasını \'Herkes Spor Yapabilir\' olarak belirledik. Bu aynı zamanda 2018 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle büyüteceğimiz toplumsal bir kampanyanın da taşıyıcılığını yapacak ana mesaj olacak\" dedi. ENGELLİ FEDERASYONLARI HEP BİRLİKTE \"HERKES SPOR YAPABİLİR\" DEDİ Limitsiz Spor Büyük Buluşma Gecesinde konuşan İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır, \"İşitme engeliler olarak 17 altın ve bronz toplamda 46 madalya almanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımıza hep yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Tüm federasyonlar hepimiz biriz aynı şey için yarışıyoruz\" dedi. \"İLK AMACIMIZ ENGELLİLERE SPOR YAPTIRMAK\" Birincil amaçlarının görme engellilere spor yaptırmak olduğunu söyleyen Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan \"İnanıyorum ki gözlerinizi 10 saniye kapadığında görme engelli olarak yaşamanın ne demek olduğunu anlayacaksınız. Biz sporcularımızı Avrupa, dünya şampiyonu yapıyoruz. Biz hep birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. 2016 yılında ülke tarihinde takım olarak altın madalyayı görme engelliler aldı. Biz de herkes spor yapmalı ve yapabilir diyoruz. Engelliler sporla üretim yapıyorlar ve geçmişteki o algıyı kırıyorlar\" diye konuştu. \"BU YILI 171 BUÇUK MADALYA İLE TAMAMLADIK\" Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Umut Öztürk ise \"Öncelikle ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliği için Afrin\'e şanlı yürüyüşünü sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını kutluyoruz. Ayaklarına taş dönmeden dönmeleri için dua ediyoruz. Herkes spor yapabilir çağrısıyla yola çıkan Limitsiz Spor Plaformuna teşekkür ediyorum. Bu yılı 171 buçuk madalya ile tamamladık. Tüm sporcularımıza, hocalarımıza, federasyon çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan\'a her türlü desteği verdikleri için teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a şükranlarımı sunuyorum\" ifadelerini kullandı. \"BİZ ENGELLERİ SPOR YAPARAK AŞMANIN BİLİNCİNDEYİZ\" Türk sporunun hızlı gelişiminden çok mutlu ve umutlu olduğunu söyleyen Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise \"Engellisini seven bir Cumhurbaşkanımız var. Bütün engelliler büyük başarılar elde ediyorsa bunu Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza borçluyuz. Biz engelleri spor yaparak aşmanın bilincindeyiz. Bundan dolayı durmak yok yola devam. Bütün engellilerimizi spora davet ediyorum\" diye konuştu. Türkiye\'nin ilk ve tek engelli sporları platformu olan Limitsiz Spor Büyük Buluşma ile, bedensel, görme, işitme engelli ve özel sporcuların sayılarının daha da artması, daha görünür olmaları ve daha fazla destek bulmaları için 2018\'den itibaren verilmeye başlanacak Limitsiz Spor Ödülleri için de bir adım atmış olacak. Son yıllarda engelli sporcuların dünyada ve Türkiye\'de büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Limitsiz Spor Platformu Başkanı Salih Cem, bu başarıları herkese duyurabilmek ve daha çok engelliyi sporla buluşturmak için iki aylık periyodlarla \"Limitsiz Spor Dergisi\" de çıkardıklarını kaydetti.