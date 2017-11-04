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(Görüntülü Haber) Sporcuları taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, Pendik Belediyesi Atletizm Kulübü sporcularını taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 12 sporcu yaralandı

04 Kasım 2017 16:13

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde, Pendik Belediyesi Atletizm Kulübü sporcularını taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 12 sporcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çayiçi Mahallesi İzmit Caddesi TEM Otoyolu kavşağında meydana geldi. TEM Otoyolu\'ndan çıkış yapan Esat Aksakallı yönetimindeki 34 UL 4859 plakalı midibüs, caddede ilerleyen Hilmi Kayaönü\'nün kullandığı 34 EP 5070 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada midibüste bulunan 12 sporcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı sporculara 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kaza yerinden geçmekte olan anestezi uzmanı Aziz Abanoğlu da sağlık ekiplerine destek verdi. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yara almayan diğer sporcular büyük korku yaşadı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Atletizm antrenörü Bayram Yılmaz, Kartepe\'de yapılacak olan bölgesel kros yarışması için İstanbul\'dan geldiklerini, TEM çıkışında kaza yaptıklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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