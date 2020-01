(Görüntülü Haber) Spor yapabilmek için esnek protez bacak ve kola ihtiyaçları var

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2\'nci sınıf öğrencilerinden bedensel engelli 21 yaşındaki Mahir Ateş\'in spor yapabilmek için esnek protez bacağa, aynı sınıftaki 19 yaşındaki Abdullah Ilgaz\'ın da kola ihtiyacı var. Çocukken geçirdiği rahatsızlık sonucu sol bacağı dizinin altından kesilen Ateş, kullandığı protez bacağın, spor yapmaya uygun olmadığını, spor sırasında çıkarmak zorunda kaldığını, o nedenle de esnek yapılı proteze ihtiyacı olduğunu söyledi. Doğuştan sol kolu gelişmeyen Ilgaz da spor sırasında denge sağlayabilmesi için esnek yapılı proteze ihtiyacı olduğunu belirtti. Mahallede arkadaşlarıyla futbol oynayan Mahir Ateş\'in, sol bacağına bir arkadaşı yanlışlıkla tekme attı. Aldığı darbe sonucu bacağı şişen Ateş, bir hafta sonra doktora gittiğinde bacağında ur olduğu tespit edildi. 12 yaşındayken, urun yayılması sonucu sol bacağı diz kapağının altından kesilen Ateş, ehliyet sınavına girmek için gittiği kursta, bedensel engelli direksiyon hocasının kendisini ampute futbola yönlendirdiğini ve bu süreçten sonra spor üzerine eğitimini tamamlamaya karar verdiğini söyledi. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ\'Nİ KAZANDI Üniversite sınavlarına girerek aldığı puanla Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü\'nü kazanan Mahir Ateş, kullandığı protez bacağın, spor yapmaya uygun olmadığını, okuduğu bölümde derslere katılımda zorlandığını belirtti. Sporcular için tasarlanmış esnek yapılı proteze ihtiyacı olduğunu belirten Ateş, şunları söyledi: \'\'Mevcut kullandığım protezle koşamıyorum ve atlayamıyorum. Ancak protezi çıkarıp koltuk değnekleriyle az da olsa koşup hareket edebiliyorum.Geçtiğimiz dönem voleybol dersimiz olmuştu. Arkadaşlarım ısınmak için koşarken ben oturmak zorunda kalıyordum. Derse başlandığı zaman ise ben ısınmadan derse başlamış oluyordum. Bu sene de atletizm dersi var. Hocamız 100 metre çıkış yap diyecek ve bu performanstan not verecek. Ayrıca 400 metre çıkış, gülle atma, yüksek atlama, uzun atlama branşlarından da not alacağız. Ama ben dersten tamamen yetersiz kalacağım. Hocam bana nasıl bir not verecek, onu da tam olarak bilmiyorum. Ben o notu hakkımla almak isterdim. Hocanın inisiyatifine kalmak istemezdim. Derslere tam katılım sağlayabilmem için sporcular için tasarlanmış piyasa değeri yaklaşık 25 bin lirayı bulan proteze ihtiyacım var.\'\' Ateş, yaşadığı durumu ise \"’Onlar spor yapıyor ben izliyorum. Çünkü spor yapacak imkanım yok\" sözleriyle özetledi. \'ÜLKEMİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUM\' En büyük hedefinin atletizmde milli takımla Türkiye’yi temsil etmek olduğunu ifade eden Ateş, \'\'Protezim olmadan Antalya’daki Atletimiz Türkiye Şampiyonası\'nda ikinci oldum. En büyük hayalim atletizm branşında milli takıma girebilmek. Bunun için de tabi proteze ihtiyacım var. Çünkü bu halimle ancak bir yere katar ilerleyip tıkanıp kalıyorum. Hareketleri özgürce yapamıyorum. Protezim olmadığı için de koltuk değnekleriyle koşuyorum ve ısınıyorum. Açma, germe hareketlerini bu değneklerle yapıyorum. Tek ayakla ne yapabilirsem onu gerçekleştiriyorum. Protezim olursa daha iyi yerlere gelebileceğime inanıyorum. Özel bir protez olduğu için devletimiz karşılamıyor. Maddi imkanım olmadığı için de kendim alamıyorum. Bu yüzden benim gibi birçok ışık sönüp gidiyor. Ama ben sönmek istemiyorum\" dedi. \'DENGEMİ SAĞLAMAM İÇİN PROTEZ LAZIM\' Aynı bölümde okuyan ve doğuştan sağ kolu gelişmeyen Abdullah Ilgaz ise sporu çok sevdiğini belirtti. Sporun içinde büyüdüğünü belirten Ilgaz, protez kullanmamasının koşarken denge bozukluğuna neden olduğunu söyledi. Denge antrenmanlarında da zorlandığını belirten Ilgaz, \"Antrenmanlarımda kullanabilmem için mekanik bir proteze ihtiyacım var. Ellerimi kullanabileceğim spor dallarında ihtiyaç duyulan bu protezin fiyatı ise 100 bin lirayı geçiyor. Bunu kendi imkanlarımla karşılamam mümkün değil\" diye konuştu. \'ENGEL TANIMAKSIZIN SPOR YAPANLARA DESTEK SAĞLANMALI\' Türkiye şampiyonalarına katıldığını ve dereceler elde ettiğini de kaydeden Ilgaz, şunları söyledi: \"Türkiye’de engelli bir sporcuya destek sağlanmıyor, spora yönlendirilmiyor, teşvik edilmiyor. Spor yapabilmesi için gerekli olan ihtiyaçları karşılanmıyor. Bunun sonucunda spor yapmak isteyen kişi spordan soğuyor. Birçok yetenek sönmüş oluyor. Spor yapmak isteyen herkese destek sağlanması gerektiğini düşünüyorum.\"